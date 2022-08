Aangeslagen De Cuyper over beslissende penaltyfase: "Ongelukkig natuurlijk, maar tegenwoordig is dat penalty"

Maxim De Cuyper speelde met Westerlo op het veld van KAA Gent. De Club Bruggehuurling veroorzaakte de strafschop die uiteindelijk de wedstrijd besliste met een ongelukkige handsbal.

KVC Westerlo toonde zich moedig tegen KAA Gent, maar een puntje meenemen naar de Kempen zat er niet in. De Kemphanen kwamen al heel snel op voorsprong, maar nog voor de rust keerde Gent de scheve situatie om. In de toegevoegde tijd kreeg Gent een penalty na een ongelukkige handsbal van Maxim De Cuyper. "Zoiets gebeurd in een fractie van een seconde, het was totaal niet de bedoeling. Ik probeer me gewoon te draaien en op dat moment botst de bal tegen mijn hand. Een beetje ongelukkig natuurlijk, maar tegenwoordig is dat penalty. Dat zijn nu eenmaal de regels", legde een duidelijk aangeslagen De Cuyper uit. Voor Westerlo is het de tweede week op rij dat ze een strafschop tegenkrijgen door een handsbal. "Dat is niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken", besefte De Cuyper.

Na een zeer matige eerste helft was Westerlo zijn voorsprong al meteen kwijt. De tweede helft was al een pak beter, maar scoren lukte niet meer. "In de eerste helft hebben we veel te weinig gevoetbald. Desondanks geven we buiten de twee tegendoelpunten niets weg. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we meer moesten voetballen en dat deden we meteen bij het begin van de tweede helft. Dan zie je dat we het elke tegenstander lastig kunnen maken", ging de huurling van Club Brugge verder. "Het is jammer dat je hier geen puntje meeneemt", besloot Maxim De Cuyper. Ondanks het feit dat de Kemphanen misschien wel een puntje verdienden blijven ze achter met lege handen. Na drie speeldagen staan ze met drie punten op de veertiende plaats. Volgende week zullen ze in het Kuipje dus vol aan de bak moeten tegen Standard.