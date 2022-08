Seraing-trainer kon zijn ogen niet geloven: "Zo'n eerste helft, dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Seraing ging met de billen bloot in Anderlecht, zeker die eerste helft. Trainer José Jeunechamps kon zijn ogen niet geloven.

"Zo'n slecht wedstrijdbegin, dat heb ik nog nooit meegemaakt. We zaten machteloos op de bank. Er was voor de aftrap geen enkel signaal dat het zo zou lopen. We speelden verlamd, het was een ramp in het samenspel, het verdedigen en zelfs de communicatie", zuchtte de coach.

Na de pauze ging het wel beter. "We hebben wat tactisch proberen bij te sturen tijdens de rust, maar door de tussenstand konden we toen ook meer bevrijd spelen in de tweede helft. Het is jammer, want we hebben hier veel werk in gestoken. Omdat er dit seizoen drie zakkers zijn, is het oorlog vanaf de eerste speeldag. We moeten dus zo snel mogelijk punten pakken. Iedereen weet dat we nog versterking kunnen gebruiken, maar we hebben het kleinste budget van 1A. We moeten vooral niet panikeren."