Kritiek op Alfred Schreuder: "Dit kan hij één keer doen..."

Ajax won op de openingsspeeldag in de Eredivisie met 2-3 op bezoek bij Fortuna Sittard.

Na afloop zei Alfred Schreuder dat hij fouten gemaakt had, maar dat hij er wel in geslaagd was om die alsnog recht te zetten.

De kritiek op die stelling was er meteen. “Dit kan hij één keer doen, maar dit moet hij niet te vaak doen”, vertelde commentator Hans Kraay junior achteraf.

“Hij is de trainer van Ajax. Als je dit vaker doet, leidt het tot rumoer in de kleedkamer. Hij is de baas, hij neemt de beslissingen. Ik heb Erik ten Hag wel eens verkeerde beslissingen gewoon zien verdedigen.”