Ondanks zwaar verlies tegen Spurs: heel Engeland op de banken na debuut 18-jarige Roméo Lavia

Southampton verloor met 4-1 bij Tottenham Hotspur, maar dat was niet het gespreksonderwerp na de match. Wel het debuut van Roméo Lavia bij Southampton. De 18-jarige middenvelder kreeg iedereen op de banken.

Lavia speelde ronduit indrukwekkend op het middenveld, daar was zowat iedereen het over eens. Hij werd deze zomer voor 12,5 miljoen euro van Manchester City gekocht, maar die hebben een terugkoopclausule in zijn contract opgenomen van 46 miljoen. En ja, hij toonde waarom ze die veiligheidsmaatregel inbouwden. Als hij zo doorgaat, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat City die gaat betalen...

🇧🇪 Roméo Lavia .vs. Spurs:



- 90' min

- 49/51 accurate passes (96%)

- 13 ball recoveries

- 11 passes to the final third

- 7/8 ground duels won (88%)

- 4 fouls won

- 3/3 accurate long balls (100%)



What a performance, can't believe he's an 18-year-old in his debut. #SaintsFC pic.twitter.com/PpalCcleql — R.D. Football Scout (@RdScouting) August 6, 2022

We may be losing, but I haven’t seen a debut from an 18 year old like this in a while. Romeo Lavia looks the fucking bollocks #SaintsFC — Tom Smith (@TomGSmith_) August 6, 2022