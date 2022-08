OFFICIEEL Jess Thorup haalt doelman met Belgisch verleden naar FC Kopenhagen

Jess Thorup blijft naarstig op zoek om zijn ploeg in Denemarken te versterken.

Zo haalt Thorup nu doelman Matt Ryan naar FC Kopenhagen. Hij trekt weg bij Real Sociedad. Thorup was in ons land nog aan de slag bij AA Gent en Racing Genk.

De Deense club heeft de komst van Ryan bekendgemaakt op hun website. Matthew Ryan speelde dan weer drie jaar bij Club Brugge, vooraleer hij naar Valencia trok.

Hij werd in zijn carrière ook even uitgeleend aan Racing Genk en kwam ook in de Premier League voor verschillende clubs in actie.