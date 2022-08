Siebe Van Der Heyden steekt de hand in eigen boezem: "Organisatorisch waren we goed in het spel, maar kleine individuele fouten maken ons kapot."

Union Saint-Gilloise weerstond de Schotse druk niet. Siebe Van der Heyden had een moeilijke avond en gaf een penalty weg waardoor de neergang begon.

Union Saint-Gilloise moest de partij ondergaan tegen Rangers op Ibrox. Het was een penaltyfout van Siebe Van Der Heyden die de neergang inzette "De bal komt in de tweede zone, ik probeer het hoofd te plaatsen ... en helaas komt het op mijn hand. We wisten dat individuele fouten in dit soort wedstrijden zouden worden bestraft en dat werden ze ook", betreurt de Union verdediger. "Organisatorisch waren we goed in het spel, maar kleine individuele fouten maken ons kapot."

Ook aanvallend lukte het de USG niet om een vuist te maken. "Ook vooraan ontbraken de details", aldus Van der Heyden. "Want we hebben uiteindelijk wel kansen gecreëerd. Maar als je die op dit niveau niet omzet, gaat het ook niet werken".