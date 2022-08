Rode Duivel op het veld en één op de bank bij Real Madrid in de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt

Om 21 uur start de Europese Supercup tussen Champions League winnaar Real Madrid en de winnaar van de Europa League, Eintracht Frankfurt. Eén Belg krijgen we al zeker in actie te zien. Ex-Antwerp speler Aurelio Buta is er alvast niet bij.

Bij Real Madrid start Thibaut Courtois in doel voor de Europese Supercup. Het sluitstuk van Real Madrid en de Rode Duivels is dan ook geen twijfelgeval als de opstelling wordt gemaakt. Eden Hazard echter moet beginnen op de bank bij de Champions League winnaar. Bij Eintracht Frankfurt is er geen spoor te bekennen van Aurelio Buta. De rechtsachter kwam deze zomer transfervrij over van Antwerp, maar blesseerde zich in de voorbereiding. Hij moest een ingreep aan zijn knie laten uitvoeren en wordt ten vroegste begin september terug op het trainingsveld verwacht.