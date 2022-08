Trio Antwerp-spelers niet op training en oefent tegen Cappellen, ook Ekkelenkamp wellicht bij beloften in actie

In aanloop naar de match tegen Lilleström trainden de Antwerp-spelers vandaag nog en is er ook een oefenmatch met de beloften ingelast.

Onze reporter was ter plekke en zag hoe Christopher Scott, Faris Haroun en Jelle Bataille ontbraken op training. Zij zullen vanavond met de beloften een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Cappellen. De aftrap van deze wedstrijd is om 19u30 in het Jos Van Wellen-stadion van Cappellen.

Zo krijgt dit drietal van trainer Mark van Bommel de kans om de nodige speelminuten op te doen. Dit trio zit dan ook niet in de selectie voor de terugwedstrijd van de Europese confrontatie met Lilleström van komende donderdag.

Geen Scott, Haroun en Bataille op training. Zij oefenen vanavond op Cappellen met de beloften. Van Bommel laat hen zo broodnodige speelminuten opdoen. #rafc #conferenceleague pic.twitter.com/bwxcPXXWMA — Dennis Rosiers (@DennisRosiers) August 10, 2022

Ook nieuwkomers Ekkelenkamp en Avila zullen meer dan waarschijnlijk met de beloften spelen. Ook zij tekenden immers niet present op training, in tegenstelling tot Muja. Op een ander oefenveld waren ook de beloften aan het trainen. Onder hen Didier Lamkel Zé en Alexis De Sart. Pierre Dwomoh en Abdoulaye Seck waren niet van de partij.