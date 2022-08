A walk in the park voor Nainggolan & co: "Veredelde oefenwedstrijd"

Vorige week zorgde hij ervoor dat Antwerp met een gerust hart Lillestrom kon ontvangen in de Conference League. Deze week was Nainggolan goed voor de assist bij het openingsdoelpunt van The Great Old.

Met dat doelpunt was meteen alle hoop ontnomen bij Lillestrom om nog door te gaan in de Conference League, al maakten de minuten daarvoor al wel duidelijk dat de Noren Antwerp niet konden bedreigen. Ook na de 1-0 was er maar één ploeg die telkens gevaarlijk was.

"Ze hebben niets getoond waaruit bleek dat za nog een kansje hadden om door te gaan. Eigenlijk was dit een veredelde oefenwedstrijd", vertelt Nainggolan na afloop van het duel voor de camera van VTM 4.

Lastig om te roteren

Handig, zo'n walk in the park als het nog maar midden augustus is in een seizoen waarbij de wedstrijden elkaar in sneltempo opvolgen. "Deze wedstrijden zijn enorm vermoeiend dus het was belangrijk om de kwalificatie heel snel af te dwingen om te rusten want de volgende wedstrijd volgt snel."

© photonews

Het was nog maar 1-0 maar door de 1-3 winst in Noorwegen was de kwalificatie al heel snel quasi binnen. Waardoor Van Bommel op het uur al een driedubbele wissel deed en onder meer Nainggolan eraf haalde. Een goede beslissing? "Ja, maar het is niet eenvoudig om te wisselen als de puzzel zo goed in elkaar steekt. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en de trainer wil andere jongens kansen geven, maar dat is niet altijd even makkelijk.

In de volgende ronde wacht Istanbul Basaksehir op The Great Old, een niet te onderschatten Turkse tegenstander. "Dat is toch van een ander kaliber als hetgeen we al gehad hebben de voorbije weken", besluit Il Ninja.