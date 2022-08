Waarom Club Brugge blijft geloven dat Sander Berge wél een haalbare kaart is

Sander Berge blijft het toptarget van Club Brugge. De vraagprijs van Sheffield United ligt dan wel nog te hoog, maar Vincent Mannaert gelooft dat een stunt in de maak is.

Voor alle duidelijkheid: Club Brugge gaat niet meer dan twintig miljoen euro bieden - zelfs dat bedrag is al serieus op het randje - voor Berge, maar Vincent Mannaert is ervan overtuigd dat Sheffield United blufpoker aan het spelen is.

En dat om verschillende redenen. Ten eerste is er de speler zelf: Berge wil zijn kastje bij The Blades liever vandaag dan morgen leegmaken. Nog een reden: de speler hoopt op een leuke transer richting Premier League, maar behalve enkele laagvliegers is er geen interesse.

Gegokt en...

Ten derde dan maar: het Champions League-avontuur spreekt Berge héél hard aan. Club Brugge gokt dan ook dat de vraagprijs van Sheffield eind augustus gevoelig lager zal liggen. Al zijn er wel nog enkele ‘alsen’ te overbruggen.