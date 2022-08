Eden Hazard is na woensdag een prijs én desillusie rijker: "Een vernedering voor de voetballer Hazard, pijnlijk"

Real Madrid haalde het woensdag in de strijd om de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt (2-0). Voor Eden Hazard werd het een avond in mineur. De Rode Duivel, die de voorbije weken heel wat positieve commentaren kreeg in Madrid, bleef alweer 90 minuten op de bank.

Jan Mulder was bij VTM erg hard voor Real-coach Carlo Ancelotti. "Ancelotti is een minnelijke man, maar tegenover Hazard gedraagt hij zich als een hurk." Ook analist Marc Degryse was verrast dat Hazard zelfs niet mocht invallen. Hazard werd beschouwd als de stand-in van Benzema, maar Degryse voelt de bui hangen. "Ze hebben hem fabeltjes wijsgemaakt. Rodrygo is de twaalfde man, hij heeft Real er vorig seizoen een paar keer doorgesleurd. En Benzema blijft spelen. Misschien dat Hazard in de kleine matchen wat minuten krijgt, maar daar krijg je de beste Eden niet mee terug..." Een (tijdelijke) oplossing elders zoeken, dan maar? Niet evident, gezien het salaris van Hazard. Degryse: "Ze moeten maar een oplossing vinden voor dat salaris. Nu betaalt Real 25 miljoen voor niks. Los van het geld is dit voor de voetballer Hazard toch een vernedering? Pijnlijk!"