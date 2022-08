Hein Vanhaezebrouck recupereert enkele spelers voor duel tegen KV Oostende

AA Gent trekt vrijdagavond naar de kust om KV Oostende partij te geven.

Goed nieuws voor Hein Vanhaezebrouck en AA Gent. Vadis Odjidja en Laurent Depoitre zitten opnieuw in de wedstrijdselectie. “Fit en fit, zijn twee dingen”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Wie is er honderd procent fit en wie al iets meer dan vorige week?”

“We hebben jongens in beide categorieën. Wie vorige week speelde, is ook nu beschikbaar. Andere jongens zijn weer fit aan het worden. Sommige zelfs voldoende: Vadis, Depoitre en Nurio.”

De verwachtingen van Vanhaezebrouck zijn echter niet groot. “De keuze is toch wel al ruimer. We zullen morgen zien wie er kan starten, soms moet je keuzes maken in functie van de wedstrijd. Soms maak je een keuze voor iemand, wetende dat je die bij rust al moet vervangen.”

“Ik ben heel voorzichtig met licht, zeker aan het einde van de tunnel. Dat is gevaarlijk. Je moet er vooral uit geraken. Voor hetzelfde geld zijn er tijdens de opwarming opnieuw twee jongens die uitvallen, al zijn we tevreden dat het met meerdere jongens vooruit gaat.”