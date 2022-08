Rondje op de Europese velden: Vlap uitblinker bij Twente, Zwitserse topclub heeft strafschoppen nodig om Europese uitschakeling te vermijden

RSC Anderlecht en Antwerp FC zorgden vanavond voor een perfect Belgisch rapport in de voorrondes van de Conference League. Maar ook in de Europa League stonden er wedstrijden op het menu. Welke clubs mogen naar de play-offs? Een overzicht.

FC Slovacko 1 - 1 Fenerbahçe SK

Fenerbahçe SK bleef vanavond in Tsjechië steken op een 1-1-gelijkspel, maar de klus was al geklaard in de heenwedstrijd. De Turken mogen dus blijven hopen op stek in de groepsfase van de Europa League.

FC Twente 4 - 1 FC Cukaricki

Michel Vlap was met een doelpunt én een assist één van de uitblinkers bij FC Twente. The Tukkers hadden niet de minste moeite met FC Cukaricki. Het scorebord gaf na twee wedstrijden 7-2 aan.

FC Basel 2 - 1 Brondby IF

FC Basel is op regelmatige basis aanwezig in de Champions League, maar het Europees avontuur was ei zo na al voorbij. De Zwitsers hadden strafschoppen nodig om Brondby IF te verslaan.

Europa League

11/08/2022 18:00 HJK - Maribor NK 1-0 11/08/2022 19:00 FC Zürich - Linfield 3-0 11/08/2022 19:00 Slovácko - Fenerbahçe 1-1 11/08/2022 20:00 F91 Dudelange - Malmö FF 2-2 11/08/2022 20:30 Slovan Bratislava - Olympiakos Piraeus 1-1P 11/08/2022 21:00 Partizan Belgrado - AEK Larnaca 2-2

Conference League