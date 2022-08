Overbodige flankverdediger van Club Brugge is onderweg naar OH Leuven

Het is zo goed als in kannen en kruiken: Club Brugge laat Federico Ricca vertrekken, maar ver gaat die niet. De linksachter is op weg naar OH Leuven.

De 27-jarige Uruguayaan zag deze transferperiode weer wat meer concurrentie op zijn positie aankomen met Bjorn Meijer. Daarnaast is er ook nog altijd Eduard Sobol. Aan veel speelkansen zal hij dus niet meer geraken. Hij gaat nu naar OH Leuven, waar ze nog op zoek waren naar versterking. Ook Standard had interesse, maar tot een transfer kwam het niet.