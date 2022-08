Naast Van Damme mag nog andere speler bij Standard andere oorden opzoeken

Het is niet enkel Joachim Van Damme die bij Standard andere oorden mag opzoeken. Een andere speler heeft ook de toestemming gekregen om te vertrekken.

Het gaat om Damjan Pavlovic, het 21-jarige jeugdproduct van de Rouches. Net als Joachim Van Damme komt de Serviër niet langer voor in de plannen van trainer Ronny Deila. Pavlovic speelde dit seizoen nog zes minuten tegen AA Gent, maar kwam de speeldagen nadien niet in de selectie voor.

Jong talent

Op zijn persbabbel had Deila het over beide spelers en benadrukt dat ze beiden nog goed meetrainen. "Het is moeilijk voor hen omdat ze momenteel weinig spelen. Damjan is een jong talent. Ik praat de hele tijd met mijn spelers en ze weten dus wat ik verwacht en wat ik denk."

Het is nu afwachten welke gegadigden zich melden bij Standard. "We kijken naar de beste oplossing, misschien is een uitleenbeurt de beste optie."