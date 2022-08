Beerschot begint aan seizoen waarin het kampioen moet worden: "Grootste club in de reeks"

Beerschot opent vandaag de competitie in de Challenger Pro League, met alle ogen op zich gericht.

Het lijkt wel een strijd van één tegen allen. Beerschot is de grote titelfavoriet in de Challenger Pro League. “Ik kan dat momenteel nog niet zo goed inschatten”, zegt Andreas Wieland aan Gazet van Antwerpen. “Ik weet dat we de grootste club in de reeks zijn en we willen uiteraard zo succesvol mogelijk zijn. Al mogen we onszelf niet te veel druk opleggen.”

Hij vergelijkt de situatie met Duitsland. “In Duitsland is met Hamburg een aantal jaar geleden een gigant uit de Bundesliga getuimeld. Sindsdien is die club elk seizoen torenhoog titelfavoriet in de tweede klasse. Maar ze slaagt er maar niet in om daar weg te geraken.”

“Iedereen rond die club legt elk seizoen te veel druk bij de spelers en de trainers. Dat mag bij Beerschot niet gebeuren. Laten we maar eerst goede prestaties op de groene mat proberen leggen, de resultaten zullen dan wel volgen. En uiteindelijk zullen we in het klassement eindigen waar we horen te eindigen.”