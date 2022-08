Cavani lijkt opnieuw onderdak te vinden in Frankrijk

Edinson Cavani (35) is einde contract bij Manchester United. Volgens bronnen zou hij opnieuw aan de slag kunnen gaan in de Franse Ligue 1.

De wegen van Cavani en Manchester United zijn sinds het begin van de zomer gescheiden. De ervaren Uruguayaanse spits zit momenteel dus zonder club maar zou volgens Fabrice Hawkins, journalist bij RTL France, in gesprek zijn met OGC Nice. Cavani (o.a. Ex-PSG) zou op die manier al na twee jaar terugkeren naar Frankrijk. Bij United was Cavani nooit de vaste nummer negen maar scoorde wel 19 keer in 59 wedstrijden, hij was ook goed voor 7 assists.