Eindelijk erbij: dubbele opsteker voor Antwerp in selectie voor trip naar Eupen

Antwerp neemt het als ongeslagen leider op speeldag 4 op tegen KAS Eupen. Vooraf is er nu alvast dubbel goed nieuws.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad de voorbije weken, maar bij The Great Old zijn een aantal van de nieuwkomers ondertussen speelgerechtigd.

ℹ️ Ekkelenkamp en Ávila voor het eerst in de selectie! 👇 #EUPANT



De Wolf - Verhulst - Butez - Bataille - Ávila - Alderweireld - Pacho - Almeida - De Laet - Vines - Nainggolan - Yusuf - Ekkelenkamp - Verstraete - Gerkens - Janssen - Miyoshi - Valencia - Balikwisha - Frey — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 13, 2022

En dus zitten zowel Jurgen Ekkelenkamp als Gaston Avila voor het eerst in de selectie van Antwerp, voor de trip naar Eupen.

Stamnummer 1 kan dus op twee extra van de nieuwkomers rekenen in de selectie. De volledige selectie werd via twitter prijsgegeven.