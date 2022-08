Johan Boskamp houdt zich niet in: "Ik vind het competitievervalsing"

De Challenger Pro League is van start gegaan in een nieuw format, met vier beloftenploegen.

Voor analist Johan Boskamp is de intrede van beloftenploegen in 1B geen goede zaak. “Ik vind het competitievervalsing”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Boskamp schetst meteen het worst case scenario. “Stel nu dat die vier beloftenteams als eerste vier eindigen. Dan promoveert de vijfde naar eerste klasse. Te gek voor woorden, toch?”

Ook de inbreng van oudere spelers vind Boskamp maar niets. “Zogezegd voor 'hun leiderschapskwaliteiten en hun ervaring'. Daar snap ik geen reet van. Laat die jonge gasten toch zelf de leiding nemen? Alleen zo leren ze het.”

“Daarom een welgemeend compliment aan Jong Genk. Zij hebben geen oudere spelers gehaald en zijn de enigen die wel het volste vertrouwen hebben in de eigen jeugd. Hopelijk worden ze ervoor beloond.”