KV Mechelen-trainer Danny Buis ondervindt nog groot verschil tussen coach zijn in België en in Nederland

Danny Buijs van KV Mechelen heeft inmiddels drie speeldagen achter de rug als coach in België. En dat is toch wel een verschil in vergelijking met het trainerschap in Nederland.

"Iets wat ik niet gewend ben is om maar 18 man mee te nemen naar een wedstrijd", merkt de coach van Malinwa op. "In Nederland maak je een selectie van 23 spelers. Ik geloof dat in Duitsland ook 20 spelers op een wedstrijdblad staan."

Het maar kunnen aanduiden van 18 man, heeft ook wel een gevolg. "Het is dan een verplichting dat elke speler die op de bank zit ook effectief klaar is om te spelen. Er zitten zeven spelers op de bank. Als je positie voor positie wilt kunnen wisselen, moeten die ook allemaal kunnen spelen."

© photonews

"Bij een selectie van 23 spelers had je al eens iemand van wie je op voorhand wist dat die waarschijnlijk niet ging invallen", maakt Buijs de vergelijking. "Of kon je eens een jeugdspeler meenmeen die je kon laten merken hoe het er bij de eerste ploeg aan toegaat. Daar is nu minder ruimte voor."

Wanneer KV Mechelen vanavond op bezoek gaat bij Cercle, is een Yonas Malede dus ook volledig inzetbaar. Ook al heeft de Israëliër nog 0 speelminuten achter zijn naam. "Vorige week was hij ook klaar om te spelen, maar bij een 3-0 vond ik het een onverantwoord risico om op te zoeken bij een speler die terugkomt uit spierblessure. Dan was het beter om hem een week volledig te laten meetrainen."