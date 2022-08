🎥 Arsenal-fans verwelkomen Youri Tielemans al in het Emirates Stadium

Na twee speeldagen heeft Leicester amper 1 punt kunnen rapen in de Premier League. Tweemaal met Youri Tielemans als titularis maar de kans is reëel dat hij er binnen enkele weken niet meer speelt.

Tielemans is nog altijd maar 25 jaar maar is wel al 8 jaar weg uit Anderlecht. In de zomer van 2019 belandde hij bij Leicester City waar hij al snel de draaischijf van de ploeg werd. Maar nu vindt de Rode Duivel dat het tijd is om andere oorden op te zoeken. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en als Leicester nog geld wil krijgen, zullen ze hem dus de komende weken nog van de hand moeten doen.

Arsenal is al meer dan een jaar geïnteresseerd om Tielemans over te nemen maar tot een deal zijn ze nog nie gekomen. De supporters van Arsenal zien het echter wel goedkomen. Tijdens het duel tussen Arsenal en Leicester van zaterdag zongen de supporters de Belg toe dat ze hem volgende week wel zouden terugzien: