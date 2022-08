'AA Gent ziet nieuwkomer maandag medische testen afleggen'

De deal tussen AA Gent en Eintracht Frankfurt over Jens Petter Hauge lijkt helemaal rond te zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws komt de Noorse aanvaller maandag zijn medische testen afleggen bij AA Gent. Frankfurt nam Petter Hauge deze zomer voor zeven miljoen euro via een verplichte aankoopoptie over van AC Milan, maar in de Bundesliga lijkt hij geen speelkansen te hebben.

Hij wordt voor een seizoen gehuurd. In de deal is geen aankoopoptie opgenomen. “In Gent kan Jens Petter regelmatig spelen. De Belgische competitie is ideaal omdat ze qua intensiteit en competitie vergelijkbaar is met de Bundesliga, ook al is het een niveau lager", zei technisch directeur Markus Krösche bij Kicker.