Kindermans gaf raad aan jong talent van Anderlecht: "Hij zal moeten presteren de komende maanden"

Sebastiano Esposito en Benito Raman hebben nog niet gebracht wat van hen verwacht wordt. Mogelijk krijgt Mario Stroeykens eens zijn kans. De jonge spits moest het tot nu toe doen met invalbeurten.

Het duurde lang voor Stroeykens bijtekende. De 17-jarige aanvaller wou garanties dat hij dit seizoen niet enkel in 1B gebruikt zou worden. Felice Mazzu gunde hem al een paar invalbeurten, maar mogelijk staat hij er ook eens van bij het begin in. "Dit zou zijn jaar van de doorbraak moeten worden", zei Jean Kindermans, directeur van de jeugdopleiding, bij Radio Radzinski.

"Mario kwam me raad vragen of hij zou moeten bijtekenen of niet. Daar probeerde ik zo concreet en eerlijk mogelijk op te antwoorden", aldus Kindermans. "Hij weet dat de concurrentie groot is en dat hij zal moeten presteren de komende maanden. Hij viel al goed in tegen Seraing." of niet. Ik probeer daar zo concreet en eerlijk mogelijk op te antwoorden."