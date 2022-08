De Teddy Teuma van de grote avonden: "Ik denk niet dat ik al ooit met rechts scoorde"

Teddy Teuma heeft zich nog eens van zijn beste kant laten zien tegen Kortrijk. De kapitein van Union was alweer beslissend.

Wat een wedstrijd van Teddy Teuma. Er gaan geruchten over een mogelijk vertrek, maar de kapitein lijkt meer dan ooit betrokken. Alomtegenwoordig deze zaterdag bood hij zichzelf een mooi doelpunt aan... met rechts. Twee goals scoorde hij. "Het overkomt me niet vaak, het was misschien zelfs de eerste (lacht). Het voelt goed om weer te winnen, we hebben het gemist", gaf de Maltese international na de overwinning toe.

Want het moet erkend worden: de uitschakeling deed meer pijn dan verwacht, terwijl USG zonder druk aan de dubbele confrontatie tegen de Rangers begon. "Voor de heenwedstrijd hadden we niets te verliezen", herinnert Teuma zich. "Toen bracht het resultaat van de eerste wedstrijd ons in een situatie waarin we iets te verliezen hadden. Maar dat mag ons niet doen vergeten waar we vandaan komen. Het is al prachtig. We kunnen ons deze maand focussen op het kampioenschap en dan nadenken over de Europa League-groepen."