Enkele bekende namen bij 60 golden boy genomineerden

De Italiaanse sportkrant Tuttosport heeft de laatste zestig genomineerden van de Golden Boy award vrijgegeven. Er zitten enkele bekende koppen bij de genomineerden.

Sebastiano Esposito komt momenteel uit voor Anderlecht en is genomineerd voor de Golden Boy award. De spits die uitgeleend wordt door Inter vergezeld zich met nog enkele bekende gezichten. Zo zit de Nederlandse linksachter Bjorn Meijer van Club Brugge ook bij de laatste 60. De kans lijkt echter miniem dat één van deze spelers uit de JPL de prijs in handen krijgt want met Camavinga (Real Madrid), Bellingham (Dortmund), Gravenberch (Bayern Munchen) en Pedri (FC Barcelona) is de concurrentie enorm.

Vorig seizoen won Pedri de prijs, maar dit jaar zit Camavinga in de beste papieren door het winnen van o.a. La Liga, de Europese Supercup en de Champions League. De genomineerden zijn jonger dan 21 en moeten in Europa actief zijn.