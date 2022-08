Van Bommel gaat niet zweven na 12 op 12: "Fier op de jongens, niet eerste keer dat Butez beslissende reddingen doet"

Zondag ging de ploeg van Mark van Bommel winnen in Eupen (0-1). De 12 op 12 is zo een feit voor stamnummer 1 na vier speeldagen in de Jupiler Pro League.

De vierde zege kwam erg moeizaam tot stand, al bekeek Van Bommel het positief. "Het is een overwinning die we te danken hebben aan ons geduld. Eupen verdedigde zeer goed en is een zeer goede ploeg. Het lijkt misschien gek, maar we hebben geprobeerd om geduldig op te bouwen. Dat hebben we goed gedaan."

Balbezit

Antwerp had inderdaad 65% balbezit. Daarmee was dan ook wel het meeste gezegd. "We hebben de match gedomineerd, weliswaar zonder uitgespeelde kansen af te dwingen. Maar je investeert in je spel en dan kan je in de tweede helft het winnende doelpunt maken. Ik ben dus fier op de jongens na deze overwinning."

Een overwinning die er kwam ne een glansrol voor Jean Butez in het slot. "Het is niet de eerste keer dat Butez beslissende reddingen doet." Dat helpt misschien ook om de voeten op de grond te houden. "We weten dat er nog veel wedstrijden aankomen. Het is prima om goed aan de competitie te beginnen, maar dat is geen garantie op verder succes."