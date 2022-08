Karim Belhocine nog steeds onder vuur bij de KV Kortrijk-supporters

De supporters van KV Kortrijk willen trainer Karim Belhocine nog steeds buiten. Dat lieten ze tijdens de match tegen Union horen.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor Karim Belhocine. De trainer van KV Kortrijk wordt al het hele seizoen op de korrel genomen door de supporters. Ze zien hem graag vertrekken. Ook in de uitwedstrijd tegen Union waren de supporters duidelijk. Ze lieten hem meermaals weten dat hij beter vertrekt.

Na de wedstrijd tegen Union kwam Belhocine op de persconferentie terug op die spreekkoren: "Ik kan het mij moeilijk aantrekken en ben alleszins niet van plan om iets te wijzigen in mijn aanpak. Waarom zouden we dat ook doen? We werken allemaal heel hard en doen ons uiterste best om resultaten af te dwingen. Negativisme lost niets op.