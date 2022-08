Manchester City kreeg extra hulp in transfer van Sergio Gomez: "Ik heb met Vincent Kompany gesproken"

Sergio Gomez verlaat RSC Anderlecht en gaat voor Manchester City voetballen. En hoe kan het ook anders: ene Vincent Kompany deed zijn duit in het zakje.

“Het klopt dat ik met Vincent Kompany heb gesproken toen duidelijk werd dat de interesse van Manchester City concreet was”, aldus Sergio Gomez. “Vince liet me weten dat deze stap absoluut de juiste keuze zou zijn.”

Het was overigens de voormalige coach van RSC Anderlecht die Gomez naar de flank liet verhuizen. “Ik was eerlijk gezegd verrast toen hij me dat zei. (lacht) Maar ik zal hem altijd dankbaar zijn voor de kansen die hij me heeft gegeven.”