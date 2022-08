Felice Mazzu en Anderlecht staan voor een belangrijk tweeluik: "We willen Anderlecht wel weer herlanceren in Europa"

Anderlecht staat voor een belangrijk tweeluik tegen Young Boys Bern. Felice Mazzu schuift de favorietenrol in de schoenen van de Zwitsers.

Het is van van 2018 geleden dat Anderlecht zich nog kwalificeerde voor de groepsronden van een Europees tornooi. De komende twee donderdagen zijn dus heel belangrijk. “Ik weet dat dit belangrijk is voor Anderlecht en dus ook voor de trainer”, aldus coach Felice Mazzu tegenover Het Nieuwsblad. “Ik zou niet zeggen dat we hier geschiedenis moeten schrijven, maar we willen Anderlecht wel weer herlanceren in Europa. Toch wordt het een enorme uitdaging. Young Boys is de favoriet, met hun speciale spelsysteem met een ruit op het middenveld. Ze verloren nog geen match.”

Young Boys Bern speelt op kunstgras. Niet de favoriete ondergrond van Mazzu om op te voetballen. Gelukkig hebben ze hier afgelopen weekend al extra ervaring kunnen voor opdoen tegen STVV. Mazzu gaat het alvast niet als excuus inroepen. “Eigenlijk zou iedereen in Europa op dezelfde ondergrond moeten voetballen, maar ik zoek geen excuses.”