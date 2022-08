Karel Geraerts vertelt een geheim en het heeft met Marc Coucke te maken

Karel Geraerts had een mooi gevulde carrière als speler en is nu aan de slag als trainer van Union SG.

Na het vertrek van Felice Mazzu naar Anderlecht werd Karel Geraerts hoofdtrainer bij Union SG. Hij vertelt nu een geheim over een mogelijke transfer toen hij nog speler was.

“Toen ik bij OHL speelde, heb ik een akkoord bereikt met Marc Coucke om naar Oostende te gaan”, vertelt Geraerts aan Het Nieuwsblad. “Daar had een flinke loonsverhoging inderdaad iets mee te maken.”

In Leuven konden ze niet lachen met de mogelijke overstap. “Uiteindelijk ben ik gebleven omdat ik coach Ronny Van Geneugden niet wilde ontgoochelen. Ik heb in heel mijn carrière altijd geprobeerd om correct te zijn en the right thing te doen. Dat zit nu eenmaal in mijn persoonlijkheid. Ik ben een man van mijn woord.”