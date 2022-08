West Ham is opnieuw de transfermarkt opgegaan en nu voor een Duits international

West Ham is duidelijk van plan om hoge toppen te scheren dit seizoen in de Premier League. Hun zesde aanwinst van deze zomer is niemand minder dan Thilo Kehrer die overkomt van PSG. De 25-jarige Duits international (20 caps) heeft een contract voor vier seizoenen getekend en hierbij ook een optie voor nog twee bijkomende jaren.

IN 2018 haalde PSG hem weg bij zijn jeugdclub Schalke 04. Hij speelde 128 wedstrijden voor de Parijzenaars en won drie Franse titels en twee Franse bekers.

We are delighted to announce the signing of Germany international defender Thilo Kehrer.



The versatile 25-year-old arrives from French champions Paris Saint-Germain on a four-year contract with a two-year option.