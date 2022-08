Club Brugge wil Vanaken verbeterd contract geven, want vertrek is onbespreekbaar

Hans Vanaken is gecharmeerd door West Ham en zou deze keer wel graag op het aanbod ingaan. Op zijn 29ste is het zijn laatste kans om in een grote competitie te spelen. Maar Club Brugge zal het been stijf houden.

Voor Club is een vertrek van hun smaakmaker onbespreekbaar. Vanaken is een cruciaal puzzelstuk in het team van blauw-zwart en tevens een publiekslieveling. Liefst zien ze hem zijn carrière bij hen afsluiten. Om hem te overtuigen willen ze nu zijn contract dat loopt nog loopt tot 2025 openbreken en hem nog meer aanbieden. Hij is al één van de bestbetaalde spelers in de Jupiler Pro League en zou daarmee zelfs Simon Mignolet kunnen voorbijsteken. Vanaken heeft na zeven seizoenen Club zowel individueel als collectief alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij zou een avontuur in de Premier League nog altijd zien zitten, maar Club heeft hierin het laatste woord. Een vechtscheiding gaat er niet van komen.