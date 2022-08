Een heksenketel of niet? Van Bommel is duidelijk: "Wij moeten onze plicht vervullen"

Antwerp speelt vanavond op het veld van het Turkse Basaksehir. Een heksenketel zal het niet worden daar, maar Van Bommel wil met een goed resultaat terug naar België keren.

“We kenden geen ideale voorbereiding, maar het is wat het is”, zei Van Bommel. De trips naar Drita en Lillestrom waren ook lang. Dat kon beter. Toch wil ik complimenten geven aan mijn jongens. Ze gaan goed met de situatie om", opende Van Bommel de persconferentie.

Tegenover de andere clubs uit Istanbul is Basaksehir niet degene met de grootste aanhang. Al maakt dit voor Van Bommel niet uit. “Dat het stadion niet uitverkocht geraakt is jammer, maar of er nu 100, 1.000 of 100.000 toeschouwers zijn, speelt voor ons geen rol. Wij moeten onze plicht vervullen. Basaksehir is geen makkelijk te bekampen ploeg, ook al zaten de resultaten bij hen in het seizoensbegin niet mee.”