Genkse machine dendert verder, Heynen legt uit waaraan het ligt

Bryan Heynen leidde zijn team met twee doelpunten naar een nieuwe knappe overwinning, deze keer op bezoek bij Zulte Waregem.

Het valt bovendien op: het spel bij Genk is goed. Er wordt in balbezit heerlijk gevoetbald bij momenten, maar niemand is te beroerd om werk te verrichten in balverlies.

"Dat enthousiasme als iedereen voor elkaar werkt, is aanstekelijk", vindt ook nieuwe coach Wouter Vrancken. Hij speelt een rol in het nieuwe elan van de Limburgers.

Revanche

"We kwamen naar Waregem om punten te pakken, als je dat kan doen met een goede wedstrijd is dat nog beter", is ook Heynen duidelijk.

De reden waarom Genk zo goed is begonnen aan het seizoen is volgens hem duidelijk: "We zijn met revanchegevoelens dit seizoen ingegaan, na vorig seizoen. Voorlopig loop het aardig. Er zijn door de nieuwe coach andere accenten gelegd, waardoor het beter loopt. Dat zien we allemaal op het veld."