Karim Belhocine heeft zijn strijdplan klaar voor tegen Club Brugge: "We zullen ook moeten durven voetballen"

KV Kortrijk moet zondag op bezoek bij Club Brugge. Een moeilijke verplaatsing, maar hij wil al voetballend punten pakken.

"Union en Club zijn natuurlijk de nummers twee en een van vorig seizoen", aldus de trainer op de clubwebstek. "Het is goed dat we een helft naar ons toe konden trekken, maar we moeten van het begin tot het einde aan de beurt zijn. Het volstaat niet om te reageren als je achterkomt", verwees Belhocine naar de goede prestatie vorige weekend tegen Union op de website van KV Kortrijk.



Dat het geen gemakkelijke verplaatsing is dat weet Belhocine ook. Toch is hij niet van plan om zich in te graven. "Club uit is altijd een moeilijke verplaatsing. We hebben vorig weekend gezien dat ze op dreef komen. We moeten dan ook nederig zijn maar toch zonder complexen aantreden. Het zal er niet enkel op aankomen veel inzet te tonen, we zullen ook moeten durven ‘voetballen’. Anders houd je het geen 90 minuten vol."