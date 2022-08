Openda denkt terug aan ex-trainer bij Club Brugge: "Zonder hem was ik niet de voetballer geworden die ik nu ben"

Loïs Openda werd deze zomer voor tien miljoen verkocht aan RC Lens. Dit weekend speelt hij tegen het Monaco van ex-coach Philippe Clement. Maar het is een andere trainer van Club Brugge die een grote rol in zijn ontwikkeling gespeeld heeft, meent hij.

Zo zei Ivan Leko ooit dat Openda een speler van 15 miljoen zou worden. ''Wie weet is dat ooit nog het geval. Leko is niet gek, hoor. Hij was de coach die me heeft gelanceerd in 1A, en dat zal me altijd bijblijven", zegt hij in HLN. "We hebben altijd een goeie klik gehad. Zonder hem was ik niet de voetballer geworden die ik vandaag ben. Hij bleef in me geloven."

"Dat was niet evident, want ik had niet de beste naam in Brugge op dat moment. Toen hij vertrok, was ik teleurgesteld. Hij koos niet veel later voor Antwerp, en toen heeft hij geprobeerd me naar daar te halen. Misschien speel ik ooit nog voor hem."

Onder Philippe Clement liep het minder voor Openda. ''Leko werkte graag met de jeugd, Clement misschien iets minder. Ik denk niet dat het iets persoonlijks was, maar onder hem kreeg ik een pak minder minuten. Ik ben blij dat het me is overkomen, want ik ben er mentaal sterker uit gekomen. Ik heb getwijfeld aan mezelf onder Clement, om eerlijk te zijn. Ik stelde mijn kwaliteiten in vraag."