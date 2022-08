🎥 Niet goed genoeg voor Premier League? Aleksandar Mitrovic gaat gewoon door met wat hij vorig seizoen deed

Aleksandar Mitrovic brak vorig seizoen het doelpuntenrecord in The Championship. De ex-Anderlecht-spits promoveerde met Fulham, maar na zijn vorige passages waren er vragen of hij daar ook zijn doelpunten zou maken. Het antwoord van Mitrogol? Drie goals in drie matchen.

Fulham heeft dit seizoen nog niet verloren en daar heeft Mitrovic veel mee te maken. Tegen Liverpool scoorde hij twee keer wat een 2-2-gelijkspel opleverde. Gisteren tegen Brentford maakte hij laat de winnende treffer met een schitterende kopbal. Met vijf op negen heeft Fulham zijn start zeker niet gemist. Mitrovic gol pic.twitter.com/JNWbPgYkoi — Ricardo Kaka (@rikardons) August 20, 2022