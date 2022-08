🎥 In Spanje zijn ze lyrisch: "Modric is Michael Jordan verkleed als voetballer"

Luka Modric is er 36 maar de Kroaat blijft in de basis staan bij Real Madrid. En da's niet omwille van zijn mooie ogen. Tegen Celta de Vigo toverde hij nog maar eens een fantastische goal uit zijn schoenen.

Het noopte Marca ertoe om lyrisch te worden over de spelverdeler. "Modric is Michael Jordan", kopt Marca.

Modric gaf met een schijnbeweging een eerste verdediger het nakijken, die zelfs op de grond viel. Daarna schoot hij tussen twee man door fantastisch op doel. "Als we het over de NBA zouden hebben, dan zou dit zo'n typische poster opleveren, met daarop de actie en de verslagen tegenstander. Renato Tapia werd uitgeschakeld door de schijnbeweging van Modric, als Bryon Russell in 1998 tegen Michael Jordan in Utah."

"Modric is Michael Jordan verkleed als voetballer. Als hij met zijn spel hulde wilde brengen aan zijn broeder Casemiro, dan heeft hij dat op een grootse manier gedaan. Het applaus in Balaídos dat Modric kreeg bij zijn wissel zegt alles."