🎥 Voormalige Bruggeling staat nog steeds garant voor pareltjes van doelpunten

Victor Vazquez is ondertussen al 35 jaar en speelt momenteel bij LA Galaxy in de MLS. Het maken van mooie doelpunten is hij alvast nog niet verleerd.

Zijn opleiding kreeg hij aan de zijde van Lionel Messi bij FC Barcelona en dat zie je nog steeds. Victor Vazquez speelde 4,5 jaar voor Club Brugge en daar liet hij zien wat voor een fantastische speler hij is. Dit toont hij nog steeds, maar nu voor LA Galaxy in de MLS. De 35-jarige middenvelder speelde dit seizoen mee in 19 wedstrijden waarin hij tweemaal tot scoren kwam en twee assists gaf. Deze goal is wederom een absoluut pareltje van hem. ⛽️ | Victor Vazquez (35) heeft nog genoeg magie in de tank. 💫🇪🇸 #LAvSEA pic.twitter.com/ueA53UoHzE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 23, 2022