Ait El Hadj weigerde te spelen en wordt naar B-kern verwezen

Anouar Ait El Hadj heeft een probleem gecreëerd bij Anderlecht. De middenvelder weigerde afgelopen weekend te spelen voor de RSCA Futures en werd naar de B-kern verwezen.

Ait El Hadj was een paar seizoenen geleden nog de revelatie bij Anderlecht, maar deemsterde steeds verder weg. Onder Vincent Kompany kwam hij al steeds minder aan spelen toe en Felice Mazzu gaf hem enkel nog maar speeltijd in de kwalificatiematch tegen Paide. In de competitie haalde hij de bank zelfs nog niet.

Mazzu stuurde verschillende van zijn A-kernspelers afgelopen weekend naar de Futures om matchritme op te doen. Onder andere Sadiki, Ishaq en Duranville. Normaal had daar ook Ait El Hadj bijgelopen, maar de 20-jarige weigerde in de Challenger Pro League te gaan spelen omdat hij mikt op kansen in de A-kern.

Dat werd niet geapprecieerd door Anderlecht, dat hem prompt naar de B-kern stuurde. Daar trainen jongens als Aristote Nkaka, waarvoor oplossingen gezocht worden. Ait El Hadj wil ook vertrekken - liefst op uitleenbasis - maar er is momenteel weinig concrete interesse voor hem.