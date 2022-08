De Roeck zet behoud met Westerlo nog steeds op eerste plaats: "Maar wel op onze eigen manier"

Westerlo verloor dan wel de spektakelmatch tegen KV Mechelen, maar naar wat iedereen gezien heeft in de eerste vijf wedstrijden lijkt de promovendus dit seizoen geen degradatiekandidaat te worden. En dat is toch de eerste betrachting van trainer Jonas De Roeck.

De Roeck gaat niet voor een Union-verhaal. "Nee, we moeten realistisch zijn. Behoud is onze eerste ambitie", aldus De Roeck bij Sporza. "Maar we willen het wel doen op onze manier, met onze kwaliteiten. Dat proberen we elke wedstrijd te doen en we hebben er ook vertrouwen in dat we kunnen slagen."

"Of het met drie degradanten dit seizoen een slecht moment was om te stijgen? Nee, we moeten gewoon resultaten halen en ons proberen te redden. Die ambitie om te stijgen was er ook meteen bij Westerlo. Het was na mijn periode bij Anderlecht belangrijk om een project te vinden waar er ambitie was en waar ik op mijn manier kon werken. Die troeven waren er in Westerlo."

Hij gaf ook iets meer uitleg over dat vertrek bij Anderlecht, waar hij beloftencoach was. "Ik kon me niet honderd procent vinden in het takenpakket dat klaar lag voor mij. Ik wou niet blijven om te blijven, dus zijn we heel open en correct uit elkaar gegaan."