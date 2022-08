Referee Department vond uitsluiting KV Kortrijk-speler te streng: "Geel was voldoende"

Youssef Challouk werd afgelopen weekend uitgesloten tijdens Club Brugge-KV Kortrijk. Het Referee Department vond het echter geen rode kaart waard.

In Club Brugge-KV Kortrijk kreeg verdediger Youssef Challouk rood omdat hij Clinton Mata neerhaalde bij een tegenaanval. "De scheidsrechter toont de rode kaart. De VAR vraagt een on field review en na het bekijken van de beelden blijft de scheidsrechter bij zijn eerder genomen beslissing. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie, maar verwacht een gele kaart voor het stoppen van een beloftevolle aanval. Het contact en de fout wordt niet gezien als ernstig gemeen spel. Het is een licht contact aan lage intensiteit", klinkt het.

Opvallend, want in Eupen-Seraing hadden ze dan wel een rode kaart verwacht. "Bij een aanval van Seraing, wordt de bal naar aanvaller Morgan Poaty (nr. 18) gespeeld. Eupen-speler Jérôme Deom (nr. 14) gaat in duel, glijdt naar de bal en raakt de aanvaller. De scheidsrechter fluit voor strafschop. De VAR bekijkt de beelden en besluit dat de fout buiten het strafschopgebied is gebeurd. De VAR informeert de scheidsrechter hierover die terugkomt op zijn eerder genomen beslissing en een directe vrijschop buiten het strafschopgebied toekent. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met deze factuele VAR-interventie, maar verwacht ook een rode kaart voor de verdediger voor het ontnemen van een reële scoringskans."