Analist ziet Standard weer héél moeilijk seizoen tegemoet gaan: "Als het een beetje tegenzit, spelen ze tegen degradatie"

Standard dat het moeilijk heeft, dat had iedereen kunnen voorspellen. De Luikenaars waren vorig seizoen al niet goed en er kwamen geen deftige versterkingen bij tot nu toe. Analist Thomas Chatelle is dus niet verrast.

Chatelle weet waar de problemen liggen en kijkt daarvoor naar de nieuwe Amerikaanse eigenaars. "Het is te vroeg om hen nu al met de grond gelijk te maken. Maar één zaak kan je hen wel verwijten: de nieuwe sportief directeur (Fergal Harkin, red.) is veel te laat toegekomen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Zo zijn er waardevolle maanden verloren gegaan. Daar hebben ze volgens mij een inschattingsfout gemaakt. Het was al langer duidelijk dat er kwaliteit ontbrak in elke linie. Dat moet Harkin nu op twee weken tijd allemaal zien op te lossen. Onmogelijk.”

Tegen AA Gent begon het nog goed, maar intussen is Standard afgezakt naar de kelder van het klassement. "Als het een beetje tegenzit, zullen ze misschien zelfs moeten vechten ­tegen de degradatie. Behalve de trainer zie ik weinig andere ingrediënten die me hoopvol stemmen op een beter seizoen dan ­vorig jaar. Tenzij ze in de komende twee weken plots toch nog met vier of vijf ongelofelijke transfers uitpakken. Maar door de krappe timing zie ik dat niet echt gebeuren."