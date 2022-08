"Ik ben overtuigd dat Dries Mertens dat ook wel zal doen"

Volgens Murat Akin, de sportief directeur van Fatih Karagumruk, hebben de 'Belgen' het altijd goed gehad in Turkije.

Akin haalde in 2020 Lucas Biglia naar de Turkse competitie. Hij was transfervrij, waardoor hij twee seizoenen lang vlot een miljoen euro kon verdienen.

Nu speelt Biglia voor Basaksehir. “Hij is een familieman en het verbaast me niet dat hij, nadat zijn contract bij ons afliep, in Turkije is gebleven”, zegt Akin aan Het Nieuwsblad.

“Je ziet vaak dat voetballers het leven in Turkije - zeker in Istanbul - appreciëren en hier een vakantiehuis kopen voor na hun carrière. Ik ben ervan overtuigd dat Dries Mertens hier ook een stekje zal willen houden.”