Van Bommel is duidelijk: "We kunnen van iedereen winnen" en "Fans zullen het wel verstaan"

Antwerp moet donderdag voorbij Basaksehir om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League.

The Great Old hield aan de verplaatsing naar Turkije een 1-1-gelijkspel over. De mannen van Mark Van Bommel kunnen het thuis afmaken.

“Als we met een lelijke overwinning doorgaan, dan snapt het publiek dat ook wel”, liet Van Bommel meteen horen. “Natuurlijk kan je je plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Maar hiervoor hebben we ook al matchen gespeeld in Europa en in de competitie. Het resultaat van de match morgen bepaalt natuurlijk of we doorgaan. Maar het stopt niet hierna. We spelen dan nog in de competitie en we gaan ervan uit dat we nog verder aantreden in de Conference League.”

Valencia en Fischer zijn opnieuw van de partij, waardoor Van Bommel zijn geliefde opstelling kan kiezen. “Dat is onze uitgangspositie. Maar veldbezetting is ook dynamisch. Tijdens een match kan het zo evolueren dat je anders op het veld staat en er doen zich natuurlijk ook positiewisselingen voor.”

Na negen wedstrijden zonder verlies wil ook Van Bommel nog meer zien. “Als wij heel erg goed zijn, kunnen wij van iedereen winnen. Die 1-1 uit de heenmatch is normaal gesproken een heel goed resultaat. Maar uitdoelpunten tellen niet meer dubbel. Er kan altijd nog wat mislopen. Je kan bijvoorbeeld vroeg een rode kaart pakken.”