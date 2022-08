🎥 Barça en City trakteren publiek op zes goals in benefietmatch, Haaland haalt slag thuis met 'schwalbe van het jaar'

Barça en Man City gaven mekaar woensdagavond partij in een benefietmatch. Liefst zes goals kreeg het publiek in Camp Nou te zien. En achteraf was er ook nog stof tot nakaarten.

Het was een benefietwedstrijd ten voordeel van de strijd tegen spierziekte ALS. Juan Carlos Unzué, voormalig assistent van Pep Guardiola bij Barcelona en zelf ALS-patiënt, gaf vanuit zijn rolstoel de aftrap. Nadien was het aan de spelers. De volley van Abaumeyang wiste de openingstreffer van Álvarez uit, waardoor beide ploegen met een gelijke stand naar de kleedkamers konden.

Frenkie de Jong zorgde voor de 2-1, maar deze keer was het City dat snel terugsloeg via Palmer. Depay leek dan toch voor een overwinning van Barcelona te zorgen. Diep in de extra tijd ging de bal echter nog op de stip. Mahrez maakte in de 99ste minuut van op elf meter de 3-3.

If Neymar dives like this in a friendly everyone loses their mind. But it is Haaland so it doesn’t matter pic.twitter.com/SUmWencuWy — Wes💯 (@United_Wes) August 24, 2022

Vooral hoe die late gelijkmaker tot stand gekomen, is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven. De strafschop kwam er immers na een pure schwalbe van Erling Haaland. Na wel een bijzonder lichte handoplegging dook de Zweedse aanvaller letterlijk naar de grond. De scheidsrechter trapte er nog in ook en wees naar de stip.