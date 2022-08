Buijs waarschuwt Belgisch voetbal: "Als wij mensen de vernieling in helpen, is dat verantwoordelijkheid van ons allen"

Danny Buijs is een nieuw gezicht onder de trainers in het Belgische voetbal. Hij waarschuwt er voor dat het speelschema in België wel eens gevolgen kan hebben.

Bij KV Mechelen heeft Buijs al veel moeten puzzelen, wegens blessures of spelers die terugkeren uit blessure. De trainer haalt hiervoor een aantal factoren aan, zoals wat de speler tijdens de winter gedaan heeft en de verantwoordelijkheid van de staf om de spelers fit te krijgen en te houden. Daarnaast is er het speelschema in België, waar Buijs wel enkele bedenkingen bij heeft.

"Je kan niet jongens een zomerstopje geven van twee weken en dan een voorbereiding van vier-vijf weken voor ze weer aan een competitie moeten beginnen. Dat is lichamelijk gewoon niet vol te houden", waarschuwt de trainer van Malinwa. "Dan kun je zeggen: "Ja, het zijn toch topsporters?" Ja, daarom juist. Een topsporter heeft ook tijd en ruimte nodig om te herstellen van zijn inspanningen."

Individuele situaties

De overgang van het ene seizoen naar het andere is steeds korter. "Het zijn hele individuele situaties in België, want je hebt clubs die al eind maart of begin april klaar zijn en andere clubs moeten doorvoetballen tot eind mei. Dan zijn er nog internationals die naar het nationale team moeten. Die moeten tot half juni-eind juni voetballen, maar half juni beginnen clubs aan de voorbereiding omdat je in juli alweer competitie speelt."

"Volgens mij zijn er bij meerdere clubs kruisbandblessures en dergelijke", vermoedt Buijs. "Ik snap alle belangen, financieel hebben wij er als club ook profijt van, met alle tv-gelden. Maar we hebben ook wel met mensen te maken die we moeten beschermen. Als wij mensen de vernieling in helpen, dan is dat een verantwoordelijkheid die we met zijn allen dragen."