Rondje Europa: Fenerbahçe naar de Europa League, weinig problemen voor Villarreal en West Ham in de Conference League en een historische avond voor Liechtenstein

Het is een historische avond geworden voor het Liechtensteinse voetbal. Voor de 1e keer haalde een club de groepsfase van een Europese beker. Ook West Ham United en Villarreal stootten door naar de groepsfase. Fenerbahçe zit in de groepsfase van de Europa League.

Fenerbahçe verzekerde zich van de groepsfase van de Europa League. Na de uitwedstrijd gewonnen te hebben met 0-2, maakten ze het in eigen huis helemaal af tegen Austria Wien met 4-1. Goals waren er van Yuhsek, Kahveci (2 keer) en Yandas.

In de Conference League was het duel tussen Fiorentina en Twente het interessantste. Fiorentina won de heenwedstrijd met 2-1 en in Enschede werd er hard gebikkeld. Maar liefst 8 spelers kregen een gele kaart. Igor Julio van Fiorentina kreeg op het einde van de wedstrijd zijn 2e geel. Dat maakte weinig uit voor de Florentijnen. Het bleef 0-0 en zo gingen ze naar de groepsfase.

West Ham United kende net zoals in de heenwedstrijd weinig moeite. Op het veld van Viborg wonnen ze met 0-3. Doelpunten waren er van Scamacca, Benrahma en Soucek. Over de 2 wedstrijden heen was het duidelijk dat West Ham een maatje te sterk was (6-1 in het voordeel van West Ham). Villarreal maakte het dan weer af tegen Hajduk Split. Het werd 0-2 na goals van Pedraza en Chukwueze.

Voor het Liechtensteinse voetbal kon het een historische avond worden. Vaduz stond in de laatste voorronde tegenover Rapid Wien. Thuis eindigde de match op 1-1 en had dus nog alle kansen om zich te plaatsen voor de groepsfase. Halfweg de 1e helft scoorde Cicek voor Vaduz en nog voor de rust kwamen ze met een man meer te staan. Na de rust kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. Vaduz is de 1e club uit Liechtenstein die de groepsfase van een Europese beker bereikt.