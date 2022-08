Mark Van Bommel zichtbaar gefrustreerd na uitschakeling in Europa: "Dat was zeer ongewoon voor ons" en "Niet de belangrijkste match van het jaar"

Hoewel het allemaal op rolletjes liep voor Antwerp tot dusver, heeft de eerste nederlaag van het seizoen meteen zware gevolgen voor de Great Old. Ook trainer Mark Van Bommel was zichtbaar teleurgesteld en gefrustreerd na de wedstrijd.

Het was opvallend hoe Mark Van Bommel meermaals op zijn lip moest bijten bij vragen van de aanwezige journalisten op de persconferentie na Antwerp-Istanbul BB. De ene Nederlandse coach is duidelijk de andere niet want de voormallige middenvelder slaagde erin om toch telkens rustig antwoord te blijven geven.

"We hadden voor rust heel veel mogelijkheden en kansen maar missen net een beetje efficiëntie. Maar ik zeg het al sinds ik hier ben: we zijn een club in opbouw. We willen zo snel mogelijk zo goed mogelijk presteren maar zoiets gaat altijd met vallen en opstaan. Dat we hier verliezen betekent niet dat het project nu stopt", reageert Van Bommel na de nederlaag.

Er was in het stadion veel vertrouwen dat de thuisploeg in de tweede helft nog op en over de bezoekers zou gaan maar Antwerp werd genekt door de Turkse efficiënte. "We kregen vandaag te eenvoudig doelpunten tegen, dat is zeer ongewoon voor ons. Ze waren heel efficiënt ... Ik wil hier nu niet zeggen dat we goed gevoetbald hebben maar als we efficiënter waren geweest, zat er meer in."

Antwerp toonde zich de voorbije jaren al hyperambitieus en lijkt dit jaar ook te zullen uitgroeien tot een grote titelkandidaat. Maar Europese kwalificatie zat er dus niet in voor de Great Old. "Hoe de voorzitter nu reageert? Die vraag had ik een beetje verwacht", lacht Van Bommel.

"Het doel was om ons te kwalificeren en dat is niet gelukt. Dit was niet de belangrijkste wedstrijd van het jaar, die zal nog wel komen. Hieruit moeten we leren, nog meer volwassen worden en meteen reageren voor de uitwedstrijd op Gent zondag want dat zal ook niet makkelijk worden. De teleurstelling is nu enorm groot maar zondag komt er alweer een belangrijke wedstrijd aan", blikt de Nederlander al even vooruit.

Wissel Frey

Opvallend, enkele minuten na zijn gelijkmaker zat de wedstrijd van Michael Frey er na een uur al op. "Ik vond dat we daar een nieuwe man nodig hadden. Vincent (Janssen) liep al even warm langs de lijn. Ik maakte de keuze om hem te wisselen op dat moment omdat dat volgens mij het juiste moment af", verklaart Van Bommel.