Sissako maakt balans op bij Zulte-Waregem: "Wie onze wedstrijden gezien heeft moet het toegeven"

De nederlagen tegen Racing Genk en Charleroi houden Zulte Waregem onderin de rangschikking.

Een keiharde realiteit, al heeft men bij Essevee niet de indruk dat ze een ploeg voor de degradatie zijn. Toch liegen de cijfers er niet om.

“Maar met vier punten zijn wij veel te karig beloond voor onze prestaties”, vindt Abdoulaye Sissako bij Het Laatste Nieuws. “Wie onze wedstrijden heeft gezien, moet toegeven dat Zulte Waregem aardig voetbal brengt. Daarmee zitten we echt wel in de goede richting, het zou dan ook verkeerd zijn nu plots te beginnen panikeren.”

Cercle Brugge wordt dan al min of meer een kantelwedstrijd. “Ik voel me uitstekend in deze groep en in deze omgeving”, sluit hij af. “Als we nu ook nog wat punten kunnen sprokkelen, zit het goed. Tegen Cercle een wedstrijd van alles of niets? Ja en neen. Na vijf speeldagen is het nog veel te vroeg om dat soort conclusies te trekken. Maar richtinggevend wordt het resultaat van zaterdag zeker wel.”